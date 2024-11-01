Петросян заявила тройной аксель в короткой программе на Гран-при России в Казани

Фигуристка Аделия Петросян заявила тройной аксель в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

Соревнования стартуют завтра, 2 ноября. Петросян также планирует исполнить тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп.

Другие участницы не заявляли ультра-си в короткой программе.

Петросян 17 лет, в прошлом сезоне она стала победителем чемпионата России и Спартакиады.