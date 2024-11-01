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Ирина Роднина: «Зачем запрещать Хэллоуин, чем он отличается от колядок? Мы тогда можем запрещать очень многое»

Ирина Роднина выступила против запрета празднования Хэллоуина в России.

Хэллоуин – международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов. Он отмечается 31 октября.

«Зачем запрещать Хэллоуин? Мы тогда можем запрещать очень многое на законодательном уровне. Это общество само принимает или не принимает какие-то тенденции, праздники.

Чем Хэллоуин отличается от колядок? Мы столько пользуемся другой культурой: у нас цифры арабские, китайские фарфор и порох. И так за что ни возьмемся, везде будут веяния других культур.

Почему чем-то мы можем пользоваться, а чем-то нет? Что-то общество принимает, а что-то нет. Мы же все за демократию», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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