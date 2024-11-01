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Сотникова об участии в «Ледниковом периоде»: «Это было очень спонтанно, за несколько дней мне позвонили. Мы встали в пару за неделю до съемок»

Аделина Сотникова рассказала, что ее участие в «Ледниковом периоде» стало спонтанным.

В проекте олимпийская чемпионка Сочи-2014 выступает в паре с фигуристом-любителем Григорием Сперанским.

«Это было очень спонтанно, потому что за несколько дней мне позвонили. Если бы я была дома, то я бы раньше могла попробовать с Гришей, меня не было в Москве, я никак не могла поменять свои планы.

Мы встали только за неделю до съемок, это было втройне сложнее, но спасибо Илье Авербуху и всей команде, которая здесь работает, за доверие ко мне. Времени мало было, волнительно по этому поводу, так как понимаешь, что Григорий немного узенький. Пока с поддержками сложно, но уже пытаемся что-то сделать, страх удается перебороть, но постепенно.

Интересно поучаствовать. Второй раз, когда меня поставили с партнером, у меня случилась травма. Я надеюсь, что до конца проекта все будет хорошо. Я соскучилась, есть такое чувство, потому что тут по-другому, ты должна помочь партнеру, который в данный момент более-менее умеет кататься, но все равно есть сложности. Нужно где-то подсказать, тот же опыт тренерства. Если бы это было не в удовольствие, я бы не согласилась.

Здесь есть и другие хорошие претенденты на победу, которые делают высокие поддержки, с этим будет сложновато бороться, но постараемся брать чем-то другим. Хочется пожелать всем удачи, все стараются, все усердно работают, это тоже подстегивает – а что мы хуже что ли?

И начинаешь придумывать что-то, иногда психуешь, потому что не получается. У меня как у спортсменки всегда присутствует борьба, даже если это проекты, ты хочешь быть первым, мы спортсмены так устроены», – сказала Сотникова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoАделина Сотникова
женское катание
ТАСС
logoЛедниковый период
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