Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»

Никита Кацалапов заявил, что рад выступать в паре с Валей Карнавал.

Олимпийский чемпион Кацалапов и певица Валя Карнавал вместе участвуют в проекте «Народный ледниковый период».

«Я очень рад, не знал, умеет ли она кататься, но с удовольствием хотел кататься с Валей, с большим желанием, потому что она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки также. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку, значит, он творческий человек.

Первая наша тренировка длилась минут 10-15, мы буквально попробовали пару движений, я попробовал поднять Валю в поддержку. Илья Авербух смотрел на нас со стороны и сказал, что хорошо смотримся, надо пробовать.

Я готов помогать всегда, Валя меня слушает, мы доверяем друг другу на тренировках, очень много на самом деле провели времени на льду. Пока в программах мы еще не можем показать то, что делаем на тренировках, это тоже очевидно, потому что соревнования для нее тоже впервые, это другие нервы, на тренировках она более раскрепощенная, она быстро схватывает.

У нас много чего еще интересного приготовлено. Естественно, еще многому нам предстоит вместе научиться. Я постараюсь научить всему, что нам позволят короткие сроки», – рассказал Кацалапов.