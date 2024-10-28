Туктамышева, Гуменник, Угожаев, Бережная и Ягудин выступят в шоу Авербуха «12 месяцев» в Санкт-Петербурге
Спектакль Ильи Авербуха «12 месяцев» пройдет 30 и 31 декабря в Ледовом дворце.
На лед выйдут олимпийские чемпионы Елена Бережная и Алексей Ягудин, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, а также Петр Гуменник и Николай Угожаев.
«Петербургский театр, известный своими яркими и добрыми ледовыми спектаклями, представит ледовую постановку по мотивам Самуила Маршака, переосмысленную в завораживающих проекциях от Raduga Design и концептуальных декорациях художницы Нины Кобиашвили.
Роль Принцессы в спектакле исполнит Елизавета Туктамышева. Принцесса и Учитель танцев, самый обаятельный и привлекательный Алексей Ягудин - харизматичная парочка; их роли полны обаяния и юмора.
Учитель не только объясняет Принцессе важность запятой в предложении «казнить нельзя помиловать», но попутно проверяет знания у юных зрителей шоу в интерактивных номерах.
Очаровательная Елена Бережная в роли коварной мачехи дает падчерице невыполнимое задание – найти подснежники в зимнем лесу», – говорится в описании спектакля.
Дети до трех лет смогут посетить шоу бесплатно.
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