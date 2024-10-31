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Анастасия Чернышова: «Обидно за выброс в произвольной программе. Наверное, никогда себе не прощу»

Анастасия Чернышова рассказала, что ей обидно за ошибку в произвольной программе.

Юниорская пара Чернышова – Вильчик заняла второе место на этапе Гран-при России «Идель» в Казани. Они уступили Веронике Меренковой и Данилю Галимову.

«Мне было полегче катать короткую, произвольную – уже потяжелее, за выброс обидно. В произвольной, наверное, никогда не прощу себе выброс», – сказала Чернышова.

«По силам намного легче было ехать, по мозгам – не знаю, непонятно, было легче в Москве катать, здесь другой город, другая арена. Конкуренция, наоборот, не давит, дает мотивацию дальше работать. Без поражений не бывает побед», – добавил Владислав Вильчик.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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Анастасия Чернышова
Идель
Владислав Вильчик
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