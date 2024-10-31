Пестова о победе на Гран-при в Казани: «По оценкам не получилось спрогрессировать. Услышали все, над чем надо работать, будем исправляться»

Зоя Пестова и Сергей Лагутов прокомментировали победу в танцах на льду на юниорском Гран-при в Казани.

Дуэт выиграл этап, набрав 161,53 балла за две программы.

«Действительно, продвинулись немного, есть над чем работать, но по чуть-чуть двигаемся. В произвольном танце не хватило, не особо нервничали. Не сказал бы, что сильно сложнее без публики, так же собираемся, с публикой бывает иногда легче, когда поддерживают, хлопают», – сказал Лагутов.

«Мы сюда ехали не за местом, а за чистым прокатом, к сожалению, в произвольной программе во всех элементах недобрали по уровням, везде были мелкие ошибки, поэтому по оценкам не получилось спрогрессировать.

Будем работать, уже услышали все, над чем надо работать, будем исправляться, есть время. Тренировки и соревнования – абсолютно разные вещи, ощущения разнятся, будем стараться на соревнованиях показывать то, что катаем на тренировках, потому что разница есть.

С публикой приятнее, последний раз, помню, в Уфе в прошлом сезоне неожиданно много было людей, это было здорово, когда поддерживали, хочется, конечно, выступать при большом зале», – добавила Пестова.