  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Пестова о победе на Гран-при в Казани: «По оценкам не получилось спрогрессировать. Услышали все, над чем надо работать, будем исправляться»
0

Пестова о победе на Гран-при в Казани: «По оценкам не получилось спрогрессировать. Услышали все, над чем надо работать, будем исправляться»

Зоя Пестова и Сергей Лагутов прокомментировали победу в танцах на льду на юниорском Гран-при в Казани. 

Дуэт выиграл этап, набрав 161,53 балла за две программы.

«Действительно, продвинулись немного, есть над чем работать, но по чуть-чуть двигаемся. В произвольном танце не хватило, не особо нервничали. Не сказал бы, что сильно сложнее без публики, так же собираемся, с публикой бывает иногда легче, когда поддерживают, хлопают», – сказал Лагутов.

«Мы сюда ехали не за местом, а за чистым прокатом, к сожалению, в произвольной программе во всех элементах недобрали по уровням, везде были мелкие ошибки, поэтому по оценкам не получилось спрогрессировать.

Будем работать, уже услышали все, над чем надо работать, будем исправляться, есть время. Тренировки и соревнования – абсолютно разные вещи, ощущения разнятся, будем стараться на соревнованиях показывать то, что катаем на тренировках, потому что разница есть.

С публикой приятнее, последний раз, помню, в Уфе в прошлом сезоне неожиданно много было людей, это было здорово, когда поддерживали, хочется, конечно, выступать при большом зале», – добавила Пестова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
танцы на льду
logoСерия Гран-при России
Идель
Зоя Пестова
Сергей Лагутов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах, Литенко и Пахомов – 2-е, Ростилова и Ауров – 3-и
6сегодня, 12:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Андреева, Лисс, Рубцова, Дзепка, Ляшенко покажут короткие программы
4728 минут назадLive
Гран-при России. «Идель». КМС. Меренкова и Галимов победили, Чернышова и Вильчик – 2-е, Доможирова и Вегера – 3-и
8346 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов победили в танцах, Литенко и Пахомов – 2-е, Ростилова и Ауров – 3-и
6сегодня, 12:00
«Главный страх – упасть на Олимпиаде». Букин ответил на вопросы блиц-интервью
7сегодня, 11:40
Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Игнатов, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин выступят на этапе Гран-при России в Красноярске
63сегодня, 09:52
Трусова заняла 5-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes, Косторная – 8-я, Петросян – 20-я
62сегодня, 09:02
Тарасова опровергла новость Mash об ухудшении здоровья: «Не понимаю, откуда берется подобная информация. Я отлично себя чувствую!»
11сегодня, 08:53
Алексей Ягудин: «Даже не сомневался, что Трусова никуда не вернется. Также не понимаю ответ Щербаковой: «Я бы тоже участвовала, если бы не проблемы с ногой». Я такой: «Ты прикалываешься?»
65сегодня, 08:41
Ягудин о женском катании: «Не думаю, что спад пошел из-за того, что ISU повысили возраст. Когда нет международных соревнований, это не должно сказываться»
13сегодня, 08:30
«Далеко не худший вариант в «Ледниковом периоде» за все годы». Владимир Морозов и Арина Аверина о своем дуэте
6сегодня, 07:42
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
1сегодня, 04:20
Кацалапов о дуэте с Валей Карнавал в «Ледниковом периоде»: «Она популярная, молодая, активная, она в индустрии музыки. Очень важно, что в фигурном катании человек слышит музыку»
1529 октября, 17:10
Савосин о серебре Гран-при: «Я сдерживал слезы, потому что мне достаточно тяжело дались эти соревнования. Немножко на эмоции пробило»
1029 октября, 16:30
Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы, чтобы о нас говорили как о молодой паре с собственным лицом, которая будет кататься не один сезон. Мы настроены работать вдолгую»
228 октября, 08:59
«Петросян, наверное, фаворит сезона на данный момент. Мощные элементы, мощное катание». Энберт о фигуристках
627 октября, 13:03
Фролова о победе на Гран-при: «Изменений в плане статуса не ощущаю. Я ждала, что баллы будут выше, чем в прошлом сезоне»
1627 октября, 11:58
Мемориал Непелы. А Сон Ен победила, Сенюк – 2-я, Гутманн – 3-я
126 октября, 21:49
Алексей Карпов: «Довольны, почти без ошибок, некоторые элементы с недочетами. Рассчитывали получить сумму баллов чуть побольше»
26 октября, 15:00
Софья Самоделкина опубликовала видео тренировки в США
1922 октября, 07:17Видео
«Если Станкович проработает хотя бы 2-3 года, можно спрашивать о серьезных результатах. Нужно время». Хореограф группы Тутберидзе о «Спартаке»
2621 октября, 12:54