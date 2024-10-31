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Тарасова опровергла новость Mash об ухудшении здоровья: «Не понимаю, откуда берется подобная информация. Я отлично себя чувствую!»

Татьяна Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья.

«Не понимаю, откуда берется подобная информация. Со мной и моим здоровьем все хорошо. Я отлично себя чувствую! Спасибо всем, кто переживает, но я в порядке, нахожусь дома», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил о резком ухудшении здоровья 77-летней Тарасовой из-за прогрессирующей хронической язвы желудка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
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