Анна Щербакова не будет участвовать в новом сезоне шоу «Ледниковый период»
Фигуристка Анна Щербакова не выступит в новом сезоне «Ледникового периода».
Съемки телепроекта «Народный Ледниковый период» начались в октябре. Шоу будет выходить в эфир на Первом канале.
Ранее продюсер шоу Илья Авербух сообщал, что участие Щербаковой возможно и зависит от скорости ее восстановления после травмы.
«К сожалению, Аня не примет участия. Она начала тренироваться, у нее проблемы с ногой все-таки, мы решили повременить с выходом.
Будет ли отдельный выход у нее? Мы обязательно придумаем, как болельщикам увидеть Анечку, мы все ждем. Приняли решение все-таки сейчас такие нагрузки не давать», – сказал Авербух.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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