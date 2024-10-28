Приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов выступит в паре с Евгенией Медведевой в ее ледовом шоу. Оно состоится 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
15 ноября на «ЦСКА-Арене» состоится большое ледовое шоу в честь 25-летия двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.
Билеты на шоу вы сможете купить по ссылке.
В этот вечер спортсменка соберет на льду звезд мирового фигурного катания и покажет зрителям уникальное представление. В основе шоу будет лежать биография именинницы, а его главной особенностью станет применение инновационных технологий.
К участию в таком масштабном проекте Евгения привлекла российского танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Гайнутдинов – приглашенный солист Большого театра России, ведущий солист театра танца Аллы Духовой Todes, а также неоднократный победитель международных телевизионных танцевальных шоу и конкурсов SYTYCD, World of Dance и Dance Revolution. В паре с артистом Евгения представит зрителям танцевальный номер и откроет шоу своим выступлением без коньков.
Медведева познакомилась с Ильдаром на съемках проекта «Звездные танцы» на ТНТ. Не так давно стало известно, что именно Гайнутдинов станет партнером Евгении по телешоу. Премьерный выпуск с участием пары появится в эфире канала 3 ноября.
«Как только мы с Ильдаром пришли на первую репетицию, я поняла, что мы сработаемся. Он очень талантливый парень и уже успел научить меня некоторым балетным элементам. Мы много танцевали вместе, научились чувствовать друг друга. И в какой-то момент в голове родилась идея поставить совместный номер специально для моего ледового шоу. Это будет очень красивый, эмоциональный танец», – рассказала Медведева.
Шоу Евгении Медведевой станет большим праздником для поклонников фигурного катания. Оно объединит в себе спорт, технологии и искусство, рассказывая историю фигуристки через ее цифровое ДНК.
Возможность увидеть шоу вживую представится зрителям только 15 ноября. Позже оно появится записи в эфире Первого канала.
Больше информации вы сможете найти на официальном сайте шоу.
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