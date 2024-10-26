Костылева сделала секвенцию из четверного сальхова и 11 двойных акселей на шоу Плющенко

Елена Костылева сделала секвенцию из четверного сальхова и 11 двойных акселей.

13-летняя фигуристка исполнила этот прыжковый элемент на шоу Евгения Плющенко «Русалочка» в Санкт-Петербурге.

Костылева из-за травмы пропустила первый этап Гран-при России среди юниоров, который прошел в Москве 10-11 октября.

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