Костылева сделала секвенцию из четверного сальхова и 11 двойных акселей на шоу Плющенко
Елена Костылева сделала секвенцию из четверного сальхова и 11 двойных акселей.
13-летняя фигуристка исполнила этот прыжковый элемент на шоу Евгения Плющенко «Русалочка» в Санкт-Петербурге.
Костылева из-за травмы пропустила первый этап Гран-при России среди юниоров, который прошел в Москве 10-11 октября.
Опубликовала: Анна Лаптева
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