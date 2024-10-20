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Валиева представила показательный номер под «Позови меня с собой» на шоу Слуцкой в Краснодаре

Камила Валиева представила новый показательный номер.

Фигуристка выступила под песню «Позови меня с собой» на шоу Ирины Слуцкой «Гордость великой России» в Краснодаре.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Невская фигурка»
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