Валиева представила показательный номер под «Позови меня с собой» на шоу Слуцкой в Краснодаре
Камила Валиева представила новый показательный номер.
Фигуристка выступила под песню «Позови меня с собой» на шоу Ирины Слуцкой «Гордость великой России» в Краснодаре.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Невская фигурка»
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