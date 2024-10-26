Кондратюк о своей команде в «Лиге чемпионов»: «Ощущаю себя нерпой примерно на 100%. У меня даже была заготовочка, но я ее сделаю, когда чисто откатаю»
Фигурист Марк Кондратюк заявил, что ощущает себя «нерпой» на 100%.
Ранее Федерация фигурного катания России и Первый канал объявили о запуске виртуальной «Лиги чемпионов». Кондратюк вошел в состав команды «Байкальские нерпы».
«На сколько процентов ощущаю себя нерпой? Примерно на 100. У меня даже была заготовочка, но я ее сделаю, когда чисто откатаю. Сегодня было нечисто, поэтому, может быть, завтра выйдет. Как бы доказать, что я не просто так в этой команде. Я передал им привет – вот этим четырем людям, которые в этой команде, ха-ха», – сказал Кондратюк.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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