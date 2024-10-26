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Марк Кондратюк: «Не считаю прокат классным, обидно за сорванное вращение. Покорю себя в раздевалке минут пять‑десять, потом с новыми силами дальше»

Марк Кондратюк оценил свое выступление с короткой программой на Гран-при России.

Фигурист занял третье место с 90,30 баллами. 

– Не считаю прокат классным, рабочий. Очень обидно за вращение, я его сорвал. Сейчас покорю себя в раздевалке минут пять-десять, потом с новыми силами дальше.

Все не так плохо, как могло быть. Какая‑то дурацкая ошибка, каскад был не идеален, но был. А вращение – просто дурацкая ошибка. Не считаю, что случилось что‑то ужасное.

– Здесь много классных одиночников, добавляет волнения?

– Глобально нет, я приезжаю показать свой максимум, а не соревноваться с кем‑то определенным.

Здесь действительно плотный, уверенный состав участников со сложными прыжками, артистизмом, опытом. Одно удовольствие выступать с такими фигуристами, – сказал Кондратюк после проката.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
мужское катание
logoМарк Кондратюк
logoСерия Гран-при России
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