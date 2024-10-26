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Каори Сакамото: «В глубине души я думаю об Олимпиаде. Надеюсь, этот сезон в каком-то смысле приведет меня к ней»

Каори Сакамото прокомментировала победу в короткой программе на Гран-при Канады.

На этапе в Галифаксе японская фигуристка набрала 74,97 балла.

«На первый взгляд кажется, что мой прокат сегодня обошелся без серьезных ошибок. Но чувствую, что результат – удачное стечение обстоятельств.

В идеале хотелось бы чисто и безукоризненно исполнять прокаты на тренировках и воспроизводить это в день соревнований. Но к этому я пока не пришла и вновь осознала, что очень важно быть последовательным и на тренировках, и в день выступления.

Кататься под танго для меня крайне сложно, нужно реально прочувствовать ритм этой музыки. Если ты не слишком внимателен к исполнению, то создается впечатление, словно одно переходит в другое без должных акцентов. Так что для меня это действительно тяжело.

Я хотела бы поменяться ментально, внутренне. Хочу внести изменения, которые отчетливо будут видны людям со стороны – например, я пересмотрела структуру своей произвольной программы в плане элементов.

В глубине души я думаю об Олимпиаде. Надеюсь, этот сезон в каком-то смысле приведет меня к ней. Я стараюсь варьировать свой репертуар, не во всем полагаясь на то, что делала раньше и что было бы для меня надежнее и стабильнее. Хочу внести в этот репертуар разнообразие», – сказала Сакамото.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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