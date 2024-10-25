Виктория Сафонова не выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске из-за травмы («Чемпионат»)

Виктория Сафонова не выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Об это сообщает «Чемпионат». Предварительная причина снятия белорусской фигуристки – травма. Таким образом, состав женщин-одиночниц на этапе в Магнитогорске сократился до 11 девушек. Первый этап Гран-при России в Магнитогорске среди взрослых фигуристов пройдёт 26 и 27 октября.