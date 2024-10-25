Виктория Сафонова не выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске из-за травмы («Чемпионат»)
Виктория Сафонова не выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Об это сообщает «Чемпионат».
Предварительная причина снятия белорусской фигуристки – травма.
Таким образом, состав женщин-одиночниц на этапе в Магнитогорске сократился до 11 девушек.
Первый этап Гран-при России в Магнитогорске среди взрослых фигуристов пройдёт 26 и 27 октября.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Чемпионат
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