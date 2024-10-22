Валиева о саммите БРИКС в Казани: «Приехали лидеры более 20 государств. Меня охватывает гордость за родной город»

Валиева рассказала о гордости за Казань из-за проведения в городе саммита БРИКС.

«Я не устаю хвалить свой родной город, потому что в Казани переплетаются восточная и западная культуры. Если вы хоть раз были здесь, то точно вспомните вкуснейшие татарские блюда, Кремль и, конечно, местных жителей, которые известны своим радушием.

А еще меня как казанку очень радует, что за последнее время в Казани прошло так много потрясающих событий мирового масштаба! Например, сейчас в Казани проходит саммит БРИКС, на который специально приехали лидеры более 20 государств.

Цифры, конечно, впечатляют, поэтому меня охватывает гордость за свой родной город. Поэтому, если вы еще ни разу не были в столице Татарстана, то самое время это исправить!» – написала фигуристка Камила Валиева .