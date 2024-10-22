Галлямов о четверном выбросе: «Не хотим сильно форсировать события, но мы работаем над этим. Параллельное сальто? Обязательно подумаем!»

Александр Галлямов высказался о четверном выбросе и параллельном сальто.

Галлямов – чемпион мира 2021 года в парном катании вместе с Анастасией Мишиной.

– Когда мы увидим четверной выброс в исполнении вашей пары?

– Все в процессе, мы работаем над этим. Мы хотим добавлять в программу и выполнять на соревнованиях только те элементы, в которых мы уверены минимум на 90%.

– А зачем вам это нужно? Ведь вы и без него пока выигрываете.

– Да, он особо много не добавляет, но это интересно. Это к слову про мотивацию. Вот ты пришел на тренировку и понимаешь, что сегодня будешь делать четверной выброс, и ты такой: вообще класс! И сама тренировка проходит интереснее, когда мы что-то новое учим. Поэтому мы сильно не хотим форсировать события, но мы работаем над этим.

– А что еще можно придумать в парном катании, чтобы все открыли рты?

– Кроме четверных выбросов? Наверное, еще больше оттачивать хореографию и делать более интересные поддержки.

– Вы говорите про тонкости, которые заметит только профессионал. А что-то такое, что будет понятно каждому зрителю?

– Ну не знаю…. может, лутц-риттбергер-риттбергер 3-3-3? Но это никто не соберет из парников. Это нереально.

– Может, параллельное сальто в стиле Малинина?

– Кстати, как вариант. Сальто же не запрещено. Это может быть интересно. Обязательно над этим подумаем! – сказал чемпион мира Галлямов.