Алексия Паганини завершила спортивную карьеру
Швейцарская фигуристка Алексия Паганини завершила спортивную карьеру.
Об этом она сообщила в соцсети.
«Я официально закончила с соревнованиями и с нетерпением жду возможности участия в ледовых шоу и других интересных проектах.
Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути, особенно моим родителям.
Я благодарна за все уроки, которые я усвоила, и не могу дождаться того, что будет дальше!» – написала фигуристка.
Паганини 22 года, она является трехкратной чемпионкой Швейцарии, серебряным и бронзовым призером челленджера Nebelhorn Trophy. На чемпионате Европы 2020 года заняла четвертое место. Дважды выступала на Олимпийских играх – в Пхенчахне-2018 (21) и Пекине-2022 (22).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алексии Паганини
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