Швейцарская фигуристка Алексия Паганини завершила спортивную карьеру.

Об этом она сообщила в соцсети.

«Я официально закончила с соревнованиями и с нетерпением жду возможности участия в ледовых шоу и других интересных проектах.

Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути, особенно моим родителям.

Я благодарна за все уроки, которые я усвоила, и не могу дождаться того, что будет дальше!» – написала фигуристка.

Паганини 22 года, она является трехкратной чемпионкой Швейцарии, серебряным и бронзовым призером челленджера Nebelhorn Trophy. На чемпионате Европы 2020 года заняла четвертое место. Дважды выступала на Олимпийских играх – в Пхенчахне-2018 (21) и Пекине-2022 (22).