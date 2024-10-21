Татьяна Навка: «Буду счастлива, если наше возвращение случится. Конечно, верю, что это произойдет»

Навка заявила, что верит в возвращение россиян на международную арену.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских фигуристов к участию в олимпийском сезоне.

«Буду счастлива, если наше возвращение случится. Конечно, верю, что это произойдет», — сказала Татьяна Навка.