Самое элегантное платье сезона – из Голливуда: вице-чемпионка мира в образе Одри Хепберн

В фигурном катании стартовал большой международный сезон. В первый день Гран-при США восхитила Изабо Левито .

Короткая «Завтрак у Тиффани» – идеальное попадание в образ.

1. Левито начинает сезон в статусе вице-чемпионки мира.

И ее команда оказалась перед важным выбором: идти по проверенному пути классики или экспериментировать с образами. Летом в профиле Изабо на сайте ISU появилась информация о музыке для программ, в короткой стояло «Лебединое озеро» Чайковского.

Но планы поменяли – и, наверное, не зря. Теперь Левито катает под саундтрек из культового фильма 1961 года «Завтрак у Тиффани». Легкая мелодия Moon River Генри Манчини звучала в прокате свежо и в то же время узнаваемо.

Удивительно, насколько образ подошел повзрослевшей Изабо – в движениях появились изысканность и уместное кокетство. Она не просто надела платье и сделала прическу в стиле Одри Хепберн, но и передала легкомысленный и лучезарный характер героини фильма.

На дорожке шагов Левито очаровала – будто не обращая внимания на элементы, заигрывала с залом, флиртовала с судьями (и не понадобился уже избитый ход с бортиком).

2. Отдельная красота программы – наряд Изабо. Он копирует платье героини Хепберн Холли Голайтли: элегантное черное, без лишнего декора. Никаких камней и блесток, к которым так привыкли в фигурном катании. И выглядит оно не менее роскошно, чем наряд, утопающий в стразах.

Единственное украшение – жемчужное ожерелье на шее (в фильме такое тоже было), а еще длинные черные перчатки.

С прической не мудрили – волосы постарались уложить так, как часто носила сама Хепберн.

Несмотря на явные отсылки, наряд Левито – пример того, что дословное цитирование известного образа не всегда оказывается простым и бьет в лоб. Успех прокату обеспечило не платье или прическа, а хореография и настроение фигуристки.

3. Сезон в статусе серебряного призера ЧМ Изабо начинала сложно – бронза на небольшом турнире в августе Cranberry Cup. Вслед за двумя американками – Сарой Эверхардт и Элис Лин-Грейси. Затем еще один проигрыш Лин-Грейси – уже в сентябре на Nebelhorn Trophy.

Казалось, растущая конкуренция в сборной и статус лидера могут помешать Левито. Но именно она лучше всех справилась с короткой программой. Хотя ее прокат далек от идеального: неправильное ребро на лутце, недокрут на тройном тулупе, дорожка шагов второго уровня и два вращения третьего.

Но даже с ошибками Изабо в фаворитах у судей – только она получила во второй оценке выше 34 баллов (34,01 против 32,78 у Брэди Теннелл). Да и там, где элементы были чистыми, арбитры щедро ставили надбавки по шкале GOE.

4. В прошлом году Левито лишь раз набирала меньше, чем на Гран-при США – провалила короткую в финале серии. Но этот сезон начался не так уверенно, поэтому рабочий прокат без серьезных сбоев точно пойдет на пользу.

К тому же выступления конкуренток дают Изабо время найти себя: почти у всех были заметные ошибки – недокруты, плохие приземления. А Лин-Грейси, которая уже дважды в сезоне обыграла лидера сборной, не совладала с нервами на дебютном Гран-при – ошиблась на каскаде и упала с двойного акселя.

Удержит ли Левито преимущество в произвольной – узнаем уже сегодня, женщины выйдут на лед 20 октября в 3:05 по московскому времени.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Короткая программа

1. Изабо Левито (США) – 68,43

2. Брэди Теннелл (США) – 66,99

3. Ринка Ватанабе (Япония) – 66,54

4. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,12

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,85

6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 60,66

7. Элис Лин-Грейси (США) – 60,22

8. Ливия Кайзер (Швейцария) – 58,72

9. Ольга Микутина (Австрия) – 56,81

10. Юна Аоки (Япония) – 56,51

11. Софья Степченко (Латвия) – 44,56

12. Леа Серна (Франция) – 42,85

Фото: East News /GEOFF ROBINS/AFP/East News, AP Photo/Tony Gutierrez