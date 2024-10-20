Кевин Аймо: «В январе я не знал, зачем вставать с кровати. Фигурное катание спасло меня»
Французский фигурист Кевин Аймо поделился эмоциями после проката на Гран-при США.
Аймо получил 92,04 балла и идет четвертым после короткой программы.
«Я так счастлив. В последний раз, когда я проходил через пресс-зону, мне было так одиноко.
В январе я не знал, зачем вставать с кровати. Фигурное катание спасло меня. Хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие времена, за то, что они так сильно помогли мне и дали почувствовать, что меня любят.
Я поставил эту программу за час со своей командой, это просто получилось само собой.
А еще сегодня я почувствовал себя единым целым со своими коньками», – сказал Аймо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
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