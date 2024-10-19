Елизавета Худайбердиева: «Пока не можем участвовать в «Ледниковом периоде» в силу занятости и основной работы, но было бы интересно»
Худайбердиева рассказала об интересе к участию в «Ледниковом периоде».
Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным.
«Мы пока действующие спортсмены, поэтому сейчас не задумываемся об участии в ледовых шоу. «Ледниковый период» – прекрасный проект, очень интересный и престижный. Из года в год организаторы этого проекта придумывают что-то новое, модернизируют его.
Мы пока не можем участвовать в «Ледниковом периоде» в силу своей занятости и основной работы. Но нам было бы интересно, конечно, поучаствовать», – сказала фигуристка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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