Елизавета Худайбердиева: «Пока не можем участвовать в «Ледниковом периоде» в силу занятости и основной работы, но было бы интересно»

Худайбердиева рассказала об интересе к участию в «Ледниковом периоде».

Елизавета Худайбердиева выступает в танцах на льду с Егором Базиным .

«Мы пока действующие спортсмены, поэтому сейчас не задумываемся об участии в ледовых шоу. «Ледниковый период» – прекрасный проект, очень интересный и престижный. Из года в год организаторы этого проекта придумывают что-то новое, модернизируют его.

Мы пока не можем участвовать в «Ледниковом периоде » в силу своей занятости и основной работы. Но нам было бы интересно, конечно, поучаствовать», – сказала фигуристка.