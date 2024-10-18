Елизавета Худайбердиева: «С каждым годом интерес в России к фигурному катанию только растет. Не ощущала падения интереса»
Худайбердиева – чемпионка России в танцах на льду вместе с Егором Базиным.
«Не ощущала падения интереса. С каждым годом интерес в России к фигурному катанию только растет. Мы выступаем, у нас полные трибуны. Все в стране любят фигурное катание. По-моему, все прекрасно.
Конкуренция в наших соревнованиях постоянно растет, с каждым годом все больше и больше участников. На детских соревнованиях, например, за один день не успевают выступить все разряды», – заявила Худайбердиева.
Базин согласился с мнением партнерши.
«Каждый год появляются новые турниры в нашей стране. У нас аншлаги. Залы заполнены даже на региональных соревнованиях, которые никак не рекламируются и не упоминаются на афишах. Благодаря сарафанному радио люди все равно приходят, не говоря уже про крупные турниры», – отметил Базин.
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