Марк Кондратюк: «Бронза Олимпиады – неплохое достижение. На медаль больше, чем я рассчитывал»

Фигурист Марк Кондратюк рад бронзе командного турнира Олимпиады-2022.

– Полтора года назад ты приходил сюда в статусе олимпийского чемпиона, а сейчас – в статусе бронзового призера Олимпийских игр. Или нет? Как ты для себя считаешь?

– На контрольных прокатах мне задавали подобный вопрос. Я отвечал, что за эти два с половиной года я привык жить с этой историей. Она есть.

С пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольгой Ермолиной мы придумали такую метафору: это как ружье, которое висит. Оно в какой-то момент выстрелит – и что-то поменяется. Вопрос только в последствиях этого выстрела.

Ну вот последствия такие – мы остались бронзовыми призерами. Это не так плохо, как могло быть. Мог быть расклад еще хуже, мог быть лучше – как сложилось. Я, честно, рад и такому окончанию этой истории. Это не худший вариант, который мог быть. Очень жалко Камилу.

Что могло быть хуже? Могли аннулировать все баллы, оставить четвертыми – это было бы еще хуже.

Бронзовая медаль Олимпийских игр – по мне, это очень неплохое достижение. Это, конечно, не золото, не статус олимпийского чемпиона. Но, как мне кажется, это на одну олимпийскую медаль больше, чем я когда-либо думал, что у меня будет. Поэтому для меня это очень неплохой исход.

На мой взгляд, Саша Галлямов с Настей Мишиной или Вика Синицина с Никитой Кацалаповым значительно больше заслужили это олимпийское золото. И мне за них в каком-то смысле более обидно, чем за себя.

Я никогда не думал, что я буду кататься так, как катаюсь на протяжении нескольких лет. Полтора года было не самых удачных выступлений, но если посмотреть, что было до этого и сравнить с тем, что я думал, как буду кататься… это уже фантастические прокаты. На чемпионате России получилось два раза откататься так, что я уехал оттуда с медалями, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Да те же прокаты в этом сезоне. Мне кажется, что мне грех жаловаться.

– Есть желание еще раз приехать и еще раз выиграть? Быть частью команды, которая приедет и скажет: вы у нас забрали, можете еще раз забрать, мы каждый раз будем приезжать и выигрывать.

– Это была бы классная история. Честно, я об этом не думал, но звучит очень круто. Мне кажется, если так сложится, это повод снять фильм, – сказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа».

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?