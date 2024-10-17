4

Марк Кондратюк: «Бронза Олимпиады – неплохое достижение. На медаль больше, чем я рассчитывал»

Фигурист Марк Кондратюк рад бронзе командного турнира Олимпиады-2022.

– Полтора года назад ты приходил сюда в статусе олимпийского чемпиона, а сейчас – в статусе бронзового призера Олимпийских игр. Или нет? Как ты для себя считаешь?

– На контрольных прокатах мне задавали подобный вопрос. Я отвечал, что за эти два с половиной года я привык жить с этой историей. Она есть.

С пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольгой Ермолиной мы придумали такую метафору: это как ружье, которое висит. Оно в какой-то момент выстрелит – и что-то поменяется. Вопрос только в последствиях этого выстрела.

Ну вот последствия такие – мы остались бронзовыми призерами. Это не так плохо, как могло быть. Мог быть расклад еще хуже, мог быть лучше – как сложилось. Я, честно, рад и такому окончанию этой истории. Это не худший вариант, который мог быть. Очень жалко Камилу.

Что могло быть хуже? Могли аннулировать все баллы, оставить четвертыми – это было бы еще хуже.

Бронзовая медаль Олимпийских игр – по мне, это очень неплохое достижение. Это, конечно, не золото, не статус олимпийского чемпиона. Но, как мне кажется, это на одну олимпийскую медаль больше, чем я когда-либо думал, что у меня будет. Поэтому для меня это очень неплохой исход.

На мой взгляд, Саша Галлямов с Настей Мишиной или Вика Синицина с Никитой Кацалаповым значительно больше заслужили это олимпийское золото. И мне за них в каком-то смысле более обидно, чем за себя.

Я никогда не думал, что я буду кататься так, как катаюсь на протяжении нескольких лет. Полтора года было не самых удачных выступлений, но если посмотреть, что было до этого и сравнить с тем, что я думал, как буду кататься… это уже фантастические прокаты. На чемпионате России получилось два раза откататься так, что я уехал оттуда с медалями, чемпионат Европы, Олимпийские игры. Да те же прокаты в этом сезоне. Мне кажется, что мне грех жаловаться.

– Есть желание еще раз приехать и еще раз выиграть? Быть частью команды, которая приедет и скажет: вы у нас забрали, можете еще раз забрать, мы каждый раз будем приезжать и выигрывать.

– Это была бы классная история. Честно, я об этом не думал, но звучит очень круто. Мне кажется, если так сложится, это повод снять фильм, – сказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа».

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoОлимпиада-2022
мужское катание
logoНикита Кацалапов
logoВиктория Синицина
командные соревнования
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
logoКамила Валиева
logoМарк Кондратюк
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Синицина и Кацалапов оставили в соцсетях упоминание о золоте Игр-2022, Кондратюк указал бронзу, Валиева не убрала медаль чемпионата Европы
1159 августа, 07:19
России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?
992 августа, 14:50
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Медведева о современном юморе: «Сейчас какая-то токсичность. Я не понимаю «ЧБД» – ты приходишь и тебя просто поливают дерьмом»
8 минут назад
Кондратюк – на вопрос об Игнатове: «Думаю, теперь близких друзей трое – я, Самарин, Алиев. Это нормально, это выбор каждого человека»
1341 минуту назад
Медведева о проблемах с сердцем: «Врачи запретили выходить на лед, потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве»
3143 минуты назад
Марк Кондратюк: «Не в укор девочкам, но внимание теперь больше приковано к мужскому катанию. В мужском сейчас больше драйва»
754 минуты назад
«Тренер ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто. Медаль в жопу себе засунь. У тебя Олимпиада впереди, иди работай». Медведева о звездной болезни
50сегодня, 08:20
Камила Валиева: «Выбор профессии – один из самых сложных в жизни. Всегда восхищалась людьми, которые выбирают стать врачом, профессором, инженером или работником атомной станции»
13сегодня, 07:56
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
1сегодня, 07:45
Мама Софьи Муравьевой выложила притчу об ангелах: «Вещи не такие, какими кажутся»
125сегодня, 06:37
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
59сегодня, 06:30
Расписание Trophy Métropole Nice Côte d’Azur: там выступят Сяо Хим Фа, Ким Чхэ Ен, Бричги, Селевко
7сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
сегодня, 08:19
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05
Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»
515 октября, 12:10
Мама Костылевой: «Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки смешны»
20615 октября, 08:54
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
12 октября, 11:55
Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
12 октября, 11:48
Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
11 октября, 16:20
Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
11 октября, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»
1111 октября, 15:11
Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
11 октября, 13:59