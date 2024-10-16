Елизавета Туктамышева будет комментировать международные соревнования на Okko.

«Чемпионка мира, чемпионка Европы и России будет комментировать международное фигурное катание в сервисе Okko и участвовать в программах нашей редакции.

Международный сезон стартует уже в эти выходные. Смотри все прокаты Гран-при США в прямом эфире и в записи. Увидимся на льду!» – сообщила пресс-служба сервиса.