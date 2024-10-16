Туктамышева будет комментировать международные соревнования на Okko
Елизавета Туктамышева будет комментировать международные соревнования на Okko.
«Чемпионка мира, чемпионка Европы и России будет комментировать международное фигурное катание в сервисе Okko и участвовать в программах нашей редакции.
Международный сезон стартует уже в эти выходные. Смотри все прокаты Гран-при США в прямом эфире и в записи. Увидимся на льду!» – сообщила пресс-служба сервиса.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
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