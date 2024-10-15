Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»

Ирина Роднина отреагировала на отставку Станислава Позднякова.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Я знакома с его результатами в спорте. С его работой на этом посту я знакома меньше. Узнала об этом только что от вас, больше добавить нечего», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.