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Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»

Ирина Роднина отреагировала на отставку Станислава Позднякова.

Сегодня президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Я знакома с его результатами в спорте. С его работой на этом посту я знакома меньше. Узнала об этом только что от вас, больше добавить нечего», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoИрина Роднина
logoСтанислав Поздняков
ОКР
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