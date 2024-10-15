Тарасова об уходе Позднякова с поста главы ОКР: «Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место»

Тарасова считает, что Поздняков «ничего не сделал» на посту президента ОКР.

Сегодня глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Не была с ним знакома. Что он сделал за это время? Какие победы были при нем? Он добился нашего возвращения на международную арену? Еще ничего не сделал, а его уже переводят на другое место», – сказала Татьяна Тарасова.