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Елизавета Андреева исполнила четверной сальхов на юниорском Гран-при России

Фигуристка Елизавета Андреева исполнила элемент ультра-си на этапе Гран-при России среди юниорок в Москве.

В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе прыгнула каскад четверной сальхов – двойной тулуп, затем упала с сольного четверного сальхова, исполнила тройные риттбергер и сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной флип.

Андреева показала лучший результат в произвольной (140,13 балла), но заняла второе место по сумме программ (203,42).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoСерия Гран-при России
Елизавета Андреева
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