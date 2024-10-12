Елизавета Андреева исполнила четверной сальхов на юниорском Гран-при России
Фигуристка Елизавета Андреева исполнила элемент ультра-си на этапе Гран-при России среди юниорок в Москве.
В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе прыгнула каскад четверной сальхов – двойной тулуп, затем упала с сольного четверного сальхова, исполнила тройные риттбергер и сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной флип.
Андреева показала лучший результат в произвольной (140,13 балла), но заняла второе место по сумме программ (203,42).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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