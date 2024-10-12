Елизавета Андреева исполнила четверной сальхов на юниорском Гран-при России

Фигуристка Елизавета Андреева исполнила элемент ультра-си на этапе Гран-при России среди юниорок в Москве.

В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе прыгнула каскад четверной сальхов – двойной тулуп, затем упала с сольного четверного сальхова, исполнила тройные риттбергер и сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель (секвенция), тройной флип.

Андреева показала лучший результат в произвольной (140,13 балла), но заняла второе место по сумме программ (203,42).