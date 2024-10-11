Карнаухов и Шешелева друг о друге: «Полина – боевая, женщина с характером. Егор – сильный, стойкий, очень хороший»
Пара выиграла этап юниорского Гран‑при России в Москве, набрав 188,27 балла по сумме двух программ.
– Какие впечатления и эмоции?
Шешелева: Очень радостно! Долго к этому шли, очень много работали над этим.
Карнаухов: Приятные ощущения после проката. Не все, конечно, получилось. После третьего места в короткой программе, в произвольной получилось собраться, почти все сделали.
– Кто ставил ваши программы?
Карнаухов: Короткую программу нам ставил Антон Шибнев, мы отрабатывали ее с нашим хореографом, делали разные заходы.
Шешелева: Произвольную программу нам поставил Георгий Владимирович Похилюк. Он ставит и одиночникам, и парникам. Очень интересная задумка, мне нравится. Хочу сказать всем огромное спасибо.
– Вы вместе катаетесь всего второй сезон. Какие качества вам нравятся друг в друге?
Карнаухов: Полина – боевая, женщина с характером.
Шешелева: Егор – сильный, стойкий, очень хороший.
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