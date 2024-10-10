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Расписание Budapest Trophy: там выступят Лью, Репонд, Риццо, Бричги

С 11 по 13 октября в Будапеште пройдет турнир Budapest Trophy.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

11 октября, пятница

Мужчины, короткая программа

11:20

Танцы на льду, ритм-танец

15:50

12 октября, суббота

Женщины, короткая программа

16:50

13 октября, воскресенье

Мужчины, произвольная программа

12:30

Женщины, произвольная программа

15:00

Танцы на льду, произвольный танец

18:40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
танцы на льду
мужское катание
женское катание
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Budapest Trophy
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