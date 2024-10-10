Расписание Budapest Trophy: там выступят Лью, Репонд, Риццо, Бричги
С 11 по 13 октября в Будапеште пройдет турнир Budapest Trophy.
ISU Challenger
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
11 октября, пятница
Мужчины, короткая программа
11:20
Танцы на льду, ритм-танец
15:50
12 октября, суббота
Женщины, короткая программа
16:50
13 октября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
12:30
Женщины, произвольная программа
15:00
Танцы на льду, произвольный танец
18:40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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