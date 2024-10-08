Гачинский о Яновской: «Испытываю к ней такие чувства, что даже не могу описать. Ей говорю так же»
Фигуристы поженились в августе.
– Недавно вы стали женатым человеком, об отношениях не знали даже внутри фигурной тусовки.
– Мы все держали в тайне, чтобы никто не узнал. Я бы и дальше ничего не говорил. Так все получилось, тяжело описать в красках, как и что начиналось. Могу лишь сказать, что испытываю к ней такие чувства, что даже не могу описать, ей говорю так же.
– Почему вы держали все в секрете?
– Так комфортнее, приняли решение не освещать. Потом уже спокойно по-тихому сыграли свадьбу в кругу самых близких людей и поделились фотографиями.
– Давно вместе?
– Год.
– Расстояние не было проблемой? Она жила в Москве, вы в Петербурге.
– Нет, это не было преградой. Нам вдвоем хорошо, мы любим друг друга.
– Вы романтик? Какие милые поступки делали?
– Она говорит, что я романтик, ха-ха. Каких-то сверхромантичных поступков не было. Мы гуляли везде, я показывал Петербург с разных сторон. Совместное времяпрепровождение – это уже романтика.
– Дайте лайфхак: как покорить девушку?
– Надо быть собой прежде всего. Иметь уважение к слабому полу, ценить. Оказывать знаки внимания, окружать заботой. Если девушка идет к двери автомобиля – не полениться выйти и открыть. Если она выглядит безупречно, то стоит это сказать в лицо ей: ты прекрасна, мне нравится, как ты одета. Замечать мелочи в ее внешнем виде – маникюр и так далее.
– Сейчас она так же живет в Москве, верно?
– Да, пока мы живем так, дальше будем решать. Я всегда буду рядом – помогать ей, поддерживать. Неважно, сколько между нами километров.
– Анна работает тренером. Подсказываете ей? Опыта у вас больше.
– Я не люблю лезть в чужие дела, а тем более со своими советами. Если нужна будет помощь, всегда подскажу, но только когда это будет необходимо и она сама спросит, – сказал бронзовый призер ЧМ-2011.
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