Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»

Экс-российский фигурист Соуза-Кордейру рассказал о работе тренером в Турции.

Антонио Соуза-Кордейру родился и вырос в Москве. Выступал за Хорватию в паре с Ланой Петранович.

– Вы некоторое время работали в Турции. Что скажете об этом опыте?

– Больше полугода там провел. Сначала я просто приехал на неделю на сборы. Потом организаторы захотели, чтобы я остался подольше, продлевали контракт несколько раз. Так я и остался на полгода.

– Опять же, не самая очевидная страна для фигурного катания.

– Абсолютно неочевидная. Но там были несколько детей с русскими родителями, скорее это определило какой-то выбор для меня, оставаться в Турции или нет. Убедило продолжить работать некоторое время.

– Насколько я помню, в Турции работал также Сергей Розанов, верно?

– Да, потом туда еще и Сергей Розанов приехал. Но мы не пересекались с ним, трудились в разных клубах.

– Что собой представляет фигурное катание в Турции? Какой там уровень?

– Главная проблема – слабая дисциплина. Это глобальная история, в стране очень по-особенному относятся к детям, их холят и лелеют. Я бы даже сказал, что превозносят, практически не ругают, очень редко что-то против скажут. Поэтому дисциплина как таковая отсутствует полностью.

Нет понятия, что нужно разминаться перед тренировкой, не нужно на нее опаздывать. Мне приходилось в принципе объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить, не думал, что придется это проговаривать. Объяснял, зачем тренироваться «на полу», подобное представление у турков отсутствует.

– Дисциплина, вернее ее отсутствие у детей в Турции, мешала вам работать?

– Первое время мы долго пытались просто перестать опаздывать, понять, что нужно разминаться, работать не только на льду, но и на полу. Дети в Турции хотят все учить сразу на льду.

– При этом на Западе можно часто услышать про жесткую школу и суровые методы работы российских тренеров, говорят даже про муштру. Как найти баланс между строгостью и результатом?

– Без строгости не будет результата. В детский, подростковый период без строгости не будет дисциплины, а без дисциплины уже не будет и результата. Потому что дети еще не сформировались психологически, иногда не очень хорошо понимают последствия своих действий, нарушения режима, ошибок в питании, в каких-то элементарных вещах не могут контролировать себя. Не понимают серьезности травм, их опасности. А когда уже вырастают, то появляется самодисциплина.

Со взрослыми спортсменами излишняя строгость, как вы сказали «муштра», уже не нужна, порой даже вредна. Потому что тут уже люди взрослые, осознанные, сами понимают, что стоит на кону, зачем они пришли в спорт и чего хотят достичь. Они в большинстве своем самостоятельно следят за тренировочным процессом, настроены на результат. В этом случае тренер скорее как помощник, советчик. Нужно быть другом, поддержать в трудную минуту, а не давить. Не стоит быть генералом, отдающим строгие приказы, – сказал Соуза-Кордейру.