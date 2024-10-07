Гербольдт о четверном выбросе Бойковой и Козловского: «Если они его вставляют, значит, на тренировках есть чистые прокаты с этим сложным элементом»
На Мемориале Панина в Санкт-Петербурге Бойкова и Козловский попыталась исполнить четверной выброс сальхов, партнерша допустила степ-аут на приземлении.
— Стоит ли вставлять четверной выброс в программу в нынешних условиях?
— Я думаю, что они достаточно опытные спортсмены и соизмеряют все риски, вставляя такой элемент, и прекрасно понимают, что помимо этого элемента есть еще целая программа, которую также нужно качественно выполнить. Поэтому я думаю, они осознанно на это шли и, наверное, в этом есть какой‑то смысл.
— Получится ли у них чисто откатать программу с этим элементом в будущем?
— Они лучше знают, получится или нет. Но я думаю, если они его вставляют, значит, на тренировках есть варианты чистых прокатов с этим сложным элементом, — сказала Гербольдт.
Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?
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