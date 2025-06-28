Яна Рудковская показала, как едет в Санкт-Петербург на шоу «Ассоль»
Яна Рудковская сообщила, что едет на показ шоу «Ассоль» в Петербурге.
Продюсер опубликовала видео из поезда. Шоу Алины Загитовой, в котором участвуют Евгения Медведева, Владимир Морозов и другие известные фигуристы, состоится сегодня вечером в Ледовом дворце.
Рудковская показала, что везет с собой плюшевые игрушки в образах героев шоу «Ассоль».
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Яны Рудковской
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