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Яна Рудковская показала, как едет в Санкт-Петербург на шоу «Ассоль»

Яна Рудковская сообщила, что едет на показ шоу «Ассоль» в Петербурге.

Продюсер опубликовала видео из поезда. Шоу Алины Загитовой, в котором участвуют Евгения Медведева, Владимир Морозов и другие известные фигуристы, состоится сегодня вечером в Ледовом дворце.

Рудковская показала, что везет с собой плюшевые игрушки в образах героев шоу «Ассоль». 

Между Загитовой и Рудковской – ураган: продюсер намекала на плагиат, а теперь собирается на «Ассоль»

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Яны Рудковской
ледовые шоу
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