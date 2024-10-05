Козловский о том, что выступает за Петербург, но тренируется в Москве: «Нам важнее всего представлять Россию, кататься за свою страну»

Козловский высказался о том, что представляет Петербург, тренируясь в Москве.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми в парном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина.

– Вас представили необычным образом: одновременно и как спортсменов Санкт-Петербурга, и «Хрустального». Что об этом думаете?

– А что здесь необычного? Мы представляем Санкт-Петербург с точки зрения города, но тренируемся мы в «Хрустальном». Спортсмен должен быть закреплен за какой-то школой. Мы закреплены за той школой, где мы тренируемся, за теми тренерами. Я не вижу в этом ничего странного.

– Что важнее для вас, город или школа?

– Нам важно чувствовать себя частью той команды, в которой мы работаем. Если выбирать что важнее – то нам важнее всего представлять Россию. Кататься за свою страну. А в рамках Москвы, Петербурга, Владивостока – это все для нас уже второстепенно. Имело значение для нас представлять школу, в которой мы тренируемся. Школа и страна, – сказал Козловский.

Первая схватка лучших пар – за Мишиной и Галлямовым. Бойкова и Козловский зря рисковали?