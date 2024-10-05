Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»

Фигуристка Фурсова рассказала, что ставит цель отобраться на чемпионат России.

Людмила Фурсова стала четвертой на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 198,59 балла.

– Было немного волнительно и тяжело, потому что с прошлых стартов на тренировки не попадала, были проблемы со спиной. Рада, что собралась и смогла достойно откатать. Несколько помарочек было, но это чистое волнение. В следующий раз переборю его.

– Как работали над программой? Кто поставил?

– Александра Евгеньевна Панфилова. Потом я сама ее накатывала, с хореографом что‑то подправляли. Еще доработаю – и будет лучше.

– С каким настроением входишь в сезон?

– Всегда очень жду начало сезона. Это очень круто, когда тебе аплодируют зрители. Чувствуешь поддержку.

– Какие цели ставишь перед собой?

– Как и все – чистые прокаты. На соперников не смотрим, главное – на себя. Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. И еще цель отобраться на чемпионат России и Спартакиаду.

– На какие Гран‑при планируешь заявиться?

– В Казань и, возможно, в Санкт‑Петербург. Но это все не точно, – сказала Фурсова.