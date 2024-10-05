Людмила Фурсова: «Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. Цель – отобраться на чемпионат России и Спартакиаду»
Людмила Фурсова стала четвертой на Мемориале Николая Панина-Коломенкина с результатом 198,59 балла.
– Было немного волнительно и тяжело, потому что с прошлых стартов на тренировки не попадала, были проблемы со спиной. Рада, что собралась и смогла достойно откатать. Несколько помарочек было, но это чистое волнение. В следующий раз переборю его.
– Как работали над программой? Кто поставил?
– Александра Евгеньевна Панфилова. Потом я сама ее накатывала, с хореографом что‑то подправляли. Еще доработаю – и будет лучше.
– С каким настроением входишь в сезон?
– Всегда очень жду начало сезона. Это очень круто, когда тебе аплодируют зрители. Чувствуешь поддержку.
– Какие цели ставишь перед собой?
– Как и все – чистые прокаты. На соперников не смотрим, главное – на себя. Буду стараться хорошо выступить на следующих соревнованиях. И еще цель отобраться на чемпионат России и Спартакиаду.
– На какие Гран‑при планируешь заявиться?
– В Казань и, возможно, в Санкт‑Петербург. Но это все не точно, – сказала Фурсова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий