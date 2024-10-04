Семененко о короткой «Дюна»: «Любителям кинематографа понравятся некоторые отсылки, добавленные в программу, в том числе в дорожку шагов»
Фигурист представил программу на Мемориале Панина-Коломенкина. Он выступил под саундтрек из фильма «Дюна».
«Доволен, что удалось хорошо прокатать короткую программу с новым четверным, флипом. Очень много было проделано работы над разными мелочами.
Думаю, болельщики и просто зрители фигурного катания могут сравнить с открытыми прокатами, и прогресс будет виден. Дорабатывали и сам костюм, не только техническую и хореографическую часть.
После открытых прокатов как зритель посмотрел свою программу и подумал – можно украсить программу фишками. Любителям кинематографа, думаю, понравятся некоторые отсылки, добавленные в программу, в том числе в дорожку шагов.
Это дуэль, которая представлена в конце фильма «Дюна 2». Можно увидеть, что в конце фильма меня ранят, я держу рукой нож, как было в фильме», – сказал двукратный чемпион России Евгений Семененко.
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