Владислав Дикиджи: «Невероятные эмоции, очень скучал по соревнованиям. Единственное, что смутило – касание рукой на лутце»

Владислав Дикиджи рассказал, что рад вернуться на соревнования.

Фигурист пропустил контрольные прокаты сборной из-за болезни. Сегодня Дикиджи выступил с короткой программой на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Невероятные эмоции, мне понравилось. Скучал очень по соревнованиям. На самом деле не хватало вот этого драйва.

Единственное, что смутило – это касание рукой на лутце. Дорожку четвертого уровня мне поставили, я прям очень сильно удивлен. Из недочетов, скорее всего, только лутц и все.

Если заметно улучшение во второй оценке, то это очень классно. На самом деле я как бы в процессе еще доработки второй оценки, но сегодня я был достаточно зажат, не так, как на тренировках. Может быть, потому что это первый старт, такой разогрев небольшой.

На процентов 80, наверное, я готовый, потому что я после болезни вышел на лед, и меня очень сильно мучил кашель, сопли были, поэтому еще тяжело катать программу. Сейчас остался небольшой кашель», – сказал серебряный призер чемпионата России.