Угожаев о короткой программе: «Представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели»

Николай Угожаев поделился впечатлениями от выступления на Мемориале Панина.

Угожаев получил за прокат короткой программы 97,83 балла и занял 4-е место.

– В целом прокатом доволен. Первый прыжок получился не очень хорошо, но главное, что все остальное сделал.

– Не было страшно, что программа похожа на Rammstein Петра Гуменника?

– Нет.

– У тебя дебютный сезон во взрослых соревнованиях. Как ощущаешь себя на таком турнире?

– Спокойно, обычный старт. Ничего не меняется, старт как старт.

– Что круче: когда Сергей Лазарев репостнул твой прокат с «Игоры» или когда Илья Малинин на тебя подписывается и оценивает прыжок?

– Тяжелый вопрос. Смотря с какой стороны. Лазарев более известный. С другой стороны, для меня как для спортсмена лучше и приятнее, когда фигурист оценивает.

– Ты представляешь себя кем‑то в этой короткой программе?

– Да, представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели, – сказал фигурист.