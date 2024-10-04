Александр Галлямов: «Накопилась небольшая партия подаренных плюшевых медведей. Собираюсь отдать их в детский дом»

Галлямов рассказал, что хочет отдать подаренных плюшевых медведей в детский дом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе на Мемориале Панина-Коломенкина.

– Очень рад вернуться в любимую академию, где я вырос, пробыл больше десяти лет. Когда приходишь, сразу вспоминаешь те годы, когда я еще тут катался даже в одиночном, когда только приехал в Санкт‑Петербург.

– Старт сезона проходит с участием принципиальных соперников – это плюс?

Мишина: Думаю, что плюс, потому что всегда приятно выступать, когда сильный состав. Вообще у нас состав практически как на чемпионате России. Это здорово.

Галлямов: Это плюс. Я думаю, это большой ажиотаж для болельщиков, чтобы прийти. Сегодня для четырех часов дня довольно хорошее число зрителей, но, я думаю, завтра будет больше. Для них будет такой небольшой подарок в завершении рабочей недели.

– Вам снова подарили больших медведей. Скоро будете для них выделять комнату или квартиру?

Галлямов: Я скоро буду в детский дом их отдавать. У меня накопилась с контрольных прокатов небольшая партия, которую я собираюсь отдать в детский дом.

– Завтра ожидать сюрпризов?

Мишина: Надеюсь, что чистый прокат ожидается. Будем стараться.