  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Глеб Смолкин: «Не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев. Хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня»
11

Глеб Смолкин: «Не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев. Хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин сказали, что хотят попасть в топ мировых танцев.

– Вы читаете статьи, комментарии? Как-то следите за тем, что про вас говорят? 

Диана: Последнее время стараюсь вообще ничего не читать. Говорю себе, что меня не должно это беспокоить. Часто пишут люди, которые не очень разбираются в фигурном катании, они просто используют тему, которую будут хорошо читать. 

Глеб: Мы понимаем, как работает кликбейт. Но сложно не натыкаться на какие-то заголовки, когда просто заходишь на спортивный сайт посмотреть новости. Конечно, неприятно читать злые вещи, особенно если они несправедливые. 

Нам надо просто сконцентрироваться на работе, мы любим фигурное катание. 

– Иногда фигуристы так говорят, потому что не понимают, чем еще они могут заняться.

Глеб: У меня никогда не было и мысли бросить танцы на льду. Да, в конце карьеры одиночника я об этом думал. Тогда и решил, что хватит – и ушел в футбол. А переход в танцы – это уже осознанный и взрослый выбор.

Диана: В детстве, наверное, у меня не было особого выбора – меня отдали в фигурное катание, когда я была еще совсем маленькой. Бывало, что плакала, ругалась и хотела все бросить – даже собиралась уйти в синхронное плавание.

Но шло время, и мне нравилось кататься все больше и больше – даже несмотря на то, что в одиночном катании у меня ничего толком не получалось. Я правда люблю фигурное катание – и особенно танцы на льду. 

– То есть вы в выходной можете включить какой-то турнир по телевизору?

Глеб: Да мы сумасшедшие фанаты. Мы все смотрим – мальчиков, девочек, парников, юниоров. Нам все интересно. Я, когда приезжаю на соревнования, даже во время своей разминки в зале смотрю эфир других групп.

– Насколько вы амбициозны?

Глеб: Мы просто хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня.

Да, возможно, в какой-то момент мы поймем, что все – это наш потолок. Но как можно не попытаться прыгнуть выше головы? Пока есть возможность расти и идти вперед, это надо делать. 

Мы не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев – а разве не об этом мечтают все спортсмены? Если заниматься каким-то делом, то надо работать так, чтобы быть одними из лучших в мире. Либо ты стремишься на самый верх, либо ты этим не занимаешься, – рассказали Дэвис и Смолкин.

Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
танцы на льду
сборная Грузии
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Диана Дэвис: «Я никогда не хотела кататься за Америку»
28сегодня, 07:49
Смолкин о переезде из России: «Поняли, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго»
26сегодня, 07:45
Смолкин про слова о блате: «Я пытался объяснить, но это не напечатали. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети»
13сегодня, 07:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Елизавета Туктамышева: «Обожаю путешествия, но раньше с ними не совсем складывалось. Теперь собираюсь наверстать – хочу объехать всю планету»
11 минут назад
Диана Дэвис: «Я никогда не хотела кататься за Америку»
28сегодня, 07:49
Смолкин о переезде из России: «Поняли, что глобально ситуация в мире не улучшается и никакого допуска нам не видать еще долго»
26сегодня, 07:45
Смолкин про слова о блате: «Я пытался объяснить, но это не напечатали. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети»
13сегодня, 07:37
София Захарова рассказала о травме ноги: «Сейчас прохожу курс реабилитации, постепенно восстанавливаюсь на льду»
3сегодня, 07:37
Смолкин о том, когда сделал предложение Дэвис «Это был март 2022-го. Понял, что больше не хочу тянуть – такое в мире творится, что незачем ждать»
10сегодня, 07:29
Глеб Смолкин: «Мы с Дианой на четвертом курсе Астраханского государственного технического университета. Учимся онлайн, сдаем экзамены по зуму»
15сегодня, 07:25
Дэвис и Смолкин снялись с Мемориала Тена из-за травмы
17сегодня, 06:49
Медведева о своем шоу: «Главная фишка шоу – упор на высокие технологии. Мы уже заказали сорок тонн оборудования»
49сегодня, 06:35
Трусова, Туктамышева, Ягудин, Синицина и Кацалапов, Тарасова и Морозов выступят на шоу Медведевой
41сегодня, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Санчес, Хагара, Чхве Ха Бин, Гартунг, Леванди представят произвольные программы
54 минуты назад
Мемориал Дениса Тена. Лим и Куан, Ташлерова и Ташлер, Мразкова и Мразек, Дюпайяж и Набе покажут ритм-танцы
8сегодня, 07:00Live
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно, Вейон и Брэндис, Синкон-Дебю и Селестино покажут ритм-танцы
сегодня, 06:14
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Маринина и Черненко, Хмелькова и Антонышев покажут произвольные программы
сегодня, 06:13
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко, Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с произвольными программами
1сегодня, 06:13
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Хагара – 2-й, Чхве Ха Бин – 3-й
1вчера, 21:36
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
3вчера, 19:12
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
2вчера, 17:23
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
вчера, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
22вчера, 12:41