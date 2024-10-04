Глеб Смолкин: «Не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев. Хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня»

Диана Дэвис и Глеб Смолкин сказали, что хотят попасть в топ мировых танцев.

– Вы читаете статьи, комментарии? Как-то следите за тем, что про вас говорят?

Диана: Последнее время стараюсь вообще ничего не читать. Говорю себе, что меня не должно это беспокоить. Часто пишут люди, которые не очень разбираются в фигурном катании, они просто используют тему, которую будут хорошо читать.

Глеб: Мы понимаем, как работает кликбейт. Но сложно не натыкаться на какие-то заголовки, когда просто заходишь на спортивный сайт посмотреть новости. Конечно, неприятно читать злые вещи, особенно если они несправедливые.

Нам надо просто сконцентрироваться на работе, мы любим фигурное катание.

– Иногда фигуристы так говорят, потому что не понимают, чем еще они могут заняться.

Глеб: У меня никогда не было и мысли бросить танцы на льду. Да, в конце карьеры одиночника я об этом думал. Тогда и решил, что хватит – и ушел в футбол. А переход в танцы – это уже осознанный и взрослый выбор.

Диана: В детстве, наверное, у меня не было особого выбора – меня отдали в фигурное катание, когда я была еще совсем маленькой. Бывало, что плакала, ругалась и хотела все бросить – даже собиралась уйти в синхронное плавание.

Но шло время, и мне нравилось кататься все больше и больше – даже несмотря на то, что в одиночном катании у меня ничего толком не получалось. Я правда люблю фигурное катание – и особенно танцы на льду.

– То есть вы в выходной можете включить какой-то турнир по телевизору?

Глеб: Да мы сумасшедшие фанаты. Мы все смотрим – мальчиков, девочек, парников, юниоров. Нам все интересно. Я, когда приезжаю на соревнования, даже во время своей разминки в зале смотрю эфир других групп.

– Насколько вы амбициозны?

Глеб: Мы просто хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня.

Да, возможно, в какой-то момент мы поймем, что все – это наш потолок. Но как можно не попытаться прыгнуть выше головы? Пока есть возможность расти и идти вперед, это надо делать.

Мы не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев – а разве не об этом мечтают все спортсмены? Если заниматься каким-то делом, то надо работать так, чтобы быть одними из лучших в мире. Либо ты стремишься на самый верх, либо ты этим не занимаешься, – рассказали Дэвис и Смолкин.

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