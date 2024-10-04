Глеб Смолкин: «Не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев. Хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня»
– Вы читаете статьи, комментарии? Как-то следите за тем, что про вас говорят?
Диана: Последнее время стараюсь вообще ничего не читать. Говорю себе, что меня не должно это беспокоить. Часто пишут люди, которые не очень разбираются в фигурном катании, они просто используют тему, которую будут хорошо читать.
Глеб: Мы понимаем, как работает кликбейт. Но сложно не натыкаться на какие-то заголовки, когда просто заходишь на спортивный сайт посмотреть новости. Конечно, неприятно читать злые вещи, особенно если они несправедливые.
Нам надо просто сконцентрироваться на работе, мы любим фигурное катание.
– Иногда фигуристы так говорят, потому что не понимают, чем еще они могут заняться.
Глеб: У меня никогда не было и мысли бросить танцы на льду. Да, в конце карьеры одиночника я об этом думал. Тогда и решил, что хватит – и ушел в футбол. А переход в танцы – это уже осознанный и взрослый выбор.
Диана: В детстве, наверное, у меня не было особого выбора – меня отдали в фигурное катание, когда я была еще совсем маленькой. Бывало, что плакала, ругалась и хотела все бросить – даже собиралась уйти в синхронное плавание.
Но шло время, и мне нравилось кататься все больше и больше – даже несмотря на то, что в одиночном катании у меня ничего толком не получалось. Я правда люблю фигурное катание – и особенно танцы на льду.
– То есть вы в выходной можете включить какой-то турнир по телевизору?
Глеб: Да мы сумасшедшие фанаты. Мы все смотрим – мальчиков, девочек, парников, юниоров. Нам все интересно. Я, когда приезжаю на соревнования, даже во время своей разминки в зале смотрю эфир других групп.
– Насколько вы амбициозны?
Глеб: Мы просто хотим знать, что дошли до максимально возможного для нас уровня.
Да, возможно, в какой-то момент мы поймем, что все – это наш потолок. Но как можно не попытаться прыгнуть выше головы? Пока есть возможность расти и идти вперед, это надо делать.
Мы не скрываем, что хотим оказаться в топе мировых танцев – а разве не об этом мечтают все спортсмены? Если заниматься каким-то делом, то надо работать так, чтобы быть одними из лучших в мире. Либо ты стремишься на самый верх, либо ты этим не занимаешься, – рассказали Дэвис и Смолкин.
Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий