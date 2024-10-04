Смолкин про слова о блате: «Я пытался объяснить, но это не напечатали. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети»

Глеб Смолкин объяснил, почему назвал себя и Диану Дэвис блатными спортсменами.

Отец Глеба – актер Борис Смолкин , мама Дианы – Этери Тутберидзе .

– Глеб, насколько вас задевает, что пресса охотится за комментариями вашего папы?

Глеб: Конечно, хотелось бы, чтобы ему перестали звонить по любому поводу.

Папа у меня такой классический питерский интеллигент. Он не в состоянии никому резко ответить – боится обидеть. И сколько бы мы с ним ни обсуждали фразу «без комментариев», он не может такое сказать человеку на том конце провода. Он не привык к хамству.

Понимаете, это же довольно наглые звонки: никто не здоровается, не обращается «можно пару вопросов?». А сразу с места в карьер: «Что скажете про то, что ваш сын женился?»

И вот он теряется, не знает, что можно говорить, а что нельзя, как будет лучше, чтобы нам не навредить.

– Он ведь не мог не знать, что вы с Дианой поженились.

Глеб: Конечно, знал.

Просто для понимания: новостные агентства могут позвонить и в 6, и в 7 утра. А у него накануне был вечерний спектакль, он спит еще, а его сразу начинают терзать.

Вот он и отвечает «не знаю, ничего не знаю». А в итоге выходит громкий заголовок «Отец Смолкина не знает о свадьбе сына!»

– Со знаменитой фразой «мы блатные» после ЧР в 2021-м получилось так же? Ее вырвали из контекста?

Глеб: Я тогда попытался объяснить, что имею в виду, но это никто не напечатал. Если под блатом понимать известность родителей, то тогда да, мы блатные дети. У нас известные родители: мама Дианы успешна в фигурном катании, мой папа – известный артист.

Естественно, в итоге в печать ушла только последняя фраза – что мы блатные. Ну что я могу поделать с этим? Ничего. Чем мне помогает в карьере известность папы? Ничем.

– На фоне вашего перехода в Монреаль ходили слухи, что известность мамы Дианы только мешает…

Диана: Если судить по общественному мнению, то это точно мешает. Но все ведь думают, что если у тебя такая мама, то сразу все будет в наилучшем виде.

Глеб: Мы не можем переубедить этих людей – на это глупо тратить время и силы. У них своя позиция, мы вряд ли ее изменим словами. Большинство не знает, как у нас все устроено изнутри.

Обидно, что нас так воспринимают? Да, наверное, иногда есть ощущение, что это не совсем справедливо. Конечно, у нас безусловное преимущество: наши родители дают нам возможность тренироваться там, где мы хотели бы. Мы за это им ужасно благодарны. Блат ли это? Не думаю, – рассказали Дэвис и Смолкин.

Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина: блат, свадьба в США, жизнь в Канаде