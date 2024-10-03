  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Маргарита Базылюк: «Попыталась выразить прокатом благодарность людям, которые за меня болеют. Безумно благодарна семье, тренерам»
12

Маргарита Базылюк: «Попыталась выразить прокатом благодарность людям, которые за меня болеют. Безумно благодарна семье, тренерам»

Маргарита Базылюк поделилась эмоциями от проката произвольной программы.

Фигуристка исполнила три четверных прыжка и два тройных акселя. Она победила на Мемориале Панина-Коломенкина, набрав 238,98 балла за две программы. 

– Какие первые эмоции после проката?

– Счастье. Первые соревнования, открытие сезона. Сначала были контрольные прокаты, но здесь я решила немного усложнить программу, добавить в произвольной еще один аксель.

Не очень довольна короткой, если честно. Аксель на разминке вообще не пошел, только последняя попытка получилась адекватная. С произвольной, если честно, на тренировках я даже катала получше. Еще чище.

Сегодня попыталась выразить прокатом благодарность людям, которые за меня болеют. Безумно благодарна своей семье и тренерам, которые меня постоянно поддерживают.

– Волновались в связи с усложненным контентом?

– Сегодня как такового волнения не было. Я перед разминкой стою и внутри себя говорю, столько народу пришло сегодня за нас поболеть, такая группа поддержки. Вот я откатала программу, и все сразу хлопают, поддерживают. Это меня очень мотивирует.

– С какими эмоциями встретила результат на табло?

– Я не смотрю на цифры. Это не я. Мне важно прокатать то, что я катаю на тренировке, а судьи потом сами решат, что мне поставить. Я благодарна им, что они меня так оценивают. И все-таки 100 баллов за технику — это гроссмейстерский уровень.

– Есть ощущение, что вошла теперь в элитный клуб с Трусовой и Щербаковой?

– Наверное, нет, больше думаю про прокат. Показать, что я могу, – сказала 13-летняя фигуристка. 

5 лет эпохе Трусовой-Щербаковой-Косторной: выросли на наших глазах, а сегодня встретятся не как соперницы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
женское катание
logoАнна Щербакова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Маргарита Базылюк
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алена Косторная: «Щербакова хороша в качестве ведущей. Практически ни одной ошибки, все запинаются, путают слова, у Ани такого не было»
7414 сентября, 14:42
Анна Щербакова: «Во время проката Саши Трусовой у меня были мурашки»
3814 сентября, 12:31
5 лет эпохе Трусовой-Щербаковой-Косторной: выросли на наших глазах, а сегодня встретятся не как соперницы
13614 сентября, 06:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мемориал Дениса Тена. Губанова, Самоделкина, Ширяева, Эндрюс, Гутманн представят короткие программы
3324 минуты назадLive
«Когда вчера у тебя было выгорание, а сегодня ты опять готов покорять мир». Алина Загитова опубликовала видео танца
1929 минут назадВидео
Shanghai Trophy. Ким Чхэ Ен выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Хендрикс – 3-я, Куракова – 4-я
3238 минут назад
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов, Лазарев, Карартынян, Рамзенков, Колесников выступят с произвольными программами
28сегодня, 11:38Live
Георгий Куница: «Мы с Косторной очень любим Азербайджан, но нас с ним пока связывают только гранатовый сок и знакомство с Литвинцевым»
15сегодня, 11:25
Министр спорта Татарстана о заявке Загитовой на грант: «Это ее личное дело. Не обсуждают тех, кто ничего не делает»
36сегодня, 11:22
Маргарита Базылюк: «Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, дотянутыми ногами – то это сложнее, чем четверные»
6сегодня, 11:16
Алена Косторная: «Перенесла тяжелую пневмонию. Придется пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдет не менее полугода»
20сегодня, 11:08
Алена Косторная: «Никуда переходить мы с Куницей не планируем. Будем кататься только за Россию»
48сегодня, 10:56
Американский журналист Карни: «Ходят слухи, что Косторная хочет перейти в сборную Азербайджана»
24сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
220 минут назад
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Лопарева и Бриссо – 2-е
сегодня, 11:35
Shanghai Trophy. Беккари и Гуаризе, Чан и Хоу выступят с короткими программами
сегодня, 06:42
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Хмелькова и Антонышев, Маринина и Черненко покажут короткие программы
1сегодня, 06:05
Мемориал Панина. Юниоры. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Щербинина и Петров покажут произвольные программы
1сегодня, 06:03
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов, Фефелова и Валов, Хорт и Читипаховян представят произвольные танцы
3сегодня, 06:03
Гран-при среди юниоров. Хагара, Гартунг, Санчес, Какиучи, Леванди выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 06:02
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
5вчера, 17:10
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
2вчера, 14:12
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
1 октября, 18:51