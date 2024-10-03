Маргарита Базылюк: «Попыталась выразить прокатом благодарность людям, которые за меня болеют. Безумно благодарна семье, тренерам»
Фигуристка исполнила три четверных прыжка и два тройных акселя. Она победила на Мемориале Панина-Коломенкина, набрав 238,98 балла за две программы.
– Какие первые эмоции после проката?
– Счастье. Первые соревнования, открытие сезона. Сначала были контрольные прокаты, но здесь я решила немного усложнить программу, добавить в произвольной еще один аксель.
Не очень довольна короткой, если честно. Аксель на разминке вообще не пошел, только последняя попытка получилась адекватная. С произвольной, если честно, на тренировках я даже катала получше. Еще чище.
Сегодня попыталась выразить прокатом благодарность людям, которые за меня болеют. Безумно благодарна своей семье и тренерам, которые меня постоянно поддерживают.
– Волновались в связи с усложненным контентом?
– Сегодня как такового волнения не было. Я перед разминкой стою и внутри себя говорю, столько народу пришло сегодня за нас поболеть, такая группа поддержки. Вот я откатала программу, и все сразу хлопают, поддерживают. Это меня очень мотивирует.
– С какими эмоциями встретила результат на табло?
– Я не смотрю на цифры. Это не я. Мне важно прокатать то, что я катаю на тренировке, а судьи потом сами решат, что мне поставить. Я благодарна им, что они меня так оценивают. И все-таки 100 баллов за технику — это гроссмейстерский уровень.
– Есть ощущение, что вошла теперь в элитный клуб с Трусовой и Щербаковой?
– Наверное, нет, больше думаю про прокат. Показать, что я могу, – сказала 13-летняя фигуристка.
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