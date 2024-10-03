Тренер Валиевой по физподготовке: «После перерыва она была в такой форме, что не сразу понятно, что перед вами олимпийский атлет. Но 2-3 недели тренировок — и ее прыжки появились снова»

Тренеры Валиевой по физподготовке рассказали, как фигуристка восстанавливает форму.

В январе Камила Валиева была дисквалифицирована за допинг. Ей запрещено тренироваться в государственных спортивных школах, она занимается в частном спортивном клубе. Ее тренерами являются Дмитрий и Оксана Яшанькины.

Дмитрий: Ни у кого нет изначально выдающихся возможностей, нужный уровень формы набирается исключительно за счет тренированности. Когда приходят после отдыха или перерыва, не могут выполнить ничего особенного. Артем Дзюба не так уж быстро бегает, Илья Ковальчук не так уж много приседает, а Камила не так высоко прыгает. После перерыва она была в такой форме, что не сразу понятно, что перед вами олимпийский атлет. Но две-три недели тренировок: плиометрика, силовая работа, — и ее высокие прыжки появились снова. Мышечная память позволяет быстро вернуть все прежде заложенное.

Оксана: С момента Олимпиады прошло уже два года. Камила из девочки превратилась в девушку, прибавила 10-15 сантиметров в росте, а это плюс десять килограммов веса минимум. Я не могу не делать скидку на эти человеческие факторы. Камила очень быстро восстановилась. Со всеми вводными, учитывая, что ей даже нельзя было приходить в зал и минимально заниматься, она еще держала себя в достаточно хорошей форме.

На первой тренировке мы ее протестировали, на второй она начала работу. И через две недели уже делала прыжок в два с половиной оборота на полу.

Оксана: За два месяца регулярных занятий мы подготовились к выступлениям в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе». Камила играла одну из главных ролей и на показательных выступлениях делала довольно сложные элементы. Она приглашала нас Димой на выступления в Сочи, нам безумно понравилось.

С 1 сентября мы продолжили тренировки, готовимся к выступлениям в Москве. Она немного сбросила вес, улучшает форму, тренируется очень интенсивно. Она умничка! Выполняет все тренировочные задания на максимум.

— Какие-то количественные и качественные целевые показатели вы обозначили в начале работы?

Оксана: Была цель подготовиться к выступлениям в шоу, чтобы Камила хорошо каталась и уверенно себя чувствовала. За месяц мы достаточно серьезно снизили вес, чтобы она могла выйти на лед, выполнять прыжки и не травмироваться.

Дима помог в составлении тренировочного плана, так как у него огромный опыт работы с атлетами. По его рекомендациям мы делали упражнения на закрепление связок колена, голеностопа.

Вначале все было легко, а через месяц показатели силы, скорости, выносливости значительно увеличились. Но специальных измерений мы не делали, вот только, может, собственный вес спортсменки минус четыре килограмма за первый месяц.