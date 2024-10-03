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Маргарита Базылюк: «Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, дотянутыми ногами – то это сложнее, чем четверные»

Маргарита Базылюк рассказала, что ей бывает сложно исполнять дорожку шагов.

Фигуристка победила в турнире юниорок на Мемориале Панина-Коломенкина. Базылюк исполнила три квада и два тройных акселя в произвольной программе. 

– Были изменения в программах после контрольных прокатов?

– Некоторые замечания были касательно дорожки шагов. Я попыталась их исправить, не знаю, получилось или нет. Это должны судьи решать. По вращениям тоже были замечания, постаралась их исправить.

– Прыжки ультра-си влияют на качество непрыжковых элементов?

– Когда катаешь без прыжков, полегче исполнять дорожку шагов, но при этом все равно очень сложно. Ноги садятся, иногда катаю макетом программу без прыжков, сама для себя, без музыки даже, без всего. Вот сделала только шаг и чувствую, как же ноги сильно болят!

– Получается, четверные исполнять даже проще, чем делать дорожку шагов?

– Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, ногами дотянутыми, то, пожалуй, что да, сложнее, — сказала Базылюк.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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женское катание
Маргарита Базылюк
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