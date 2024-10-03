10

Луна Хендрикс: «У меня были проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Из-за стресса я слегка сходила с ума»

Луна Хендрикс рассказала о неуверенности в себе во время тренировок.

Хендрикс заняла 3-е место в короткой программе на Shanghai Trophy. 

«Сегодняшний прокат получился не таким, каким планировался, но для начала сезона это нормально, я вполне довольна. У меня были некоторые трудности в подготовке, но сейчас моя цель – показать новые программы и насладиться ими.

Мне нравится пробовать разные стили в своей карьере. Я никогда раньше не каталась под джаз. Когда услышала эту музыку, почувствовала, что может получиться очень хорошая программа.

У меня возникали проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Иногда непросто провести хорошую тренировку, не имея какой-либо цели.

Из-за стресса я слегка сходила с ума. Но это нормально, и у каждого спортсмена такое бывает. Теперь я просто счастлива, что могу начать еще один сезон в своей карьере», – сказала бельгийская фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная Бельгии
женское катание
logoЛуна Хендрикс
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лев Лазарев: «Пока не получается стабильно выкатывать пять четверных на тренировке»
9 минут назад
Арсений Федотов: «Откатал не очень, есть много над чем думать. Первое место, конечно, радует, но это не основное»
316 минут назад
Shanghai Trophy. Чха Чжун Хван выиграл короткую программу, Васильев – 2-й, Браун – 3-й
2227 минут назад
Мемориал Панина. Юниоры. Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик, Щербинина и Петров покажут произвольные программы
541 минуту назадLive
Мемориал Дениса Тена. Грассль, Шайдоров, Эгадзе, Литвинцев, Мартынов покажут короткие программы
1641 минуту назадLive
Гран-при среди юниоров. Чжи А Син, Уэзоно, Окада, Гойдина, фон Фельтен выступят с короткими программами
344 минуты назадLive
Чемпионат Москвы. Самсонов выиграл короткую программу, Федоров – 2-й, Рухин – 3-й, Ковалев – 4-й
3549 минут назад
Мемориал Дениса Тена. Губанова выиграла короткую программу, Ширяева – 2-я, Самоделкина – 3-я
6759 минут назад
Мемориал Панина. Юниоры. Федотов победил, опередив Лазарева на 0,11 балла, Ленков – 3-й
161сегодня, 13:33
«Когда вчера у тебя было выгорание, а сегодня ты опять готов покорять мир». Алина Загитова опубликовала видео танца
41сегодня, 12:32Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук, Хмелькова и Антонышев, Маринина и Черненко покажут короткие программы
142 минуты назад
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
сегодня, 13:02
Оксана Баюл: «Огромнейшая проблема у меня – это алкоголизм. Долгое время жила без алкоголя, но год назад начала заглушать боль»
14сегодня, 12:41
Shanghai Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Лопарева и Бриссо – 2-е
сегодня, 11:35
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов, Фефелова и Валов, Хорт и Читипаховян представят произвольные танцы
3сегодня, 06:03
Гран-при среди юниоров. Хагара, Гартунг, Санчес, Какиучи, Леванди выйдут на лед с короткими программами
1сегодня, 06:02
WADA об отклонении апелляции Валиевой Верховным судом Швейцарии: «На данный момент не можем это прокомментировать»
5вчера, 17:10
Шичина о дуэте с Дроздом: «Скатываться можно всю жизнь, но у нас это очень комфортный процесс»
2вчера, 14:12
Антонов о дуэте с Шинкаренко: «Подготовиться к чемпионату Москвы за такой короткий срок – это подвиг для нас. Собрали прокат ритм-танца за две недели»
1 октября, 18:51
Татьяна Тарасова: «Желаю Косторной скорейшего выздоровления. Раз потребуется много времени на восстановление, значит так надо»
21 октября, 13:51