Луна Хендрикс: «У меня были проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Из-за стресса я слегка сходила с ума»

Луна Хендрикс рассказала о неуверенности в себе во время тренировок.

Хендрикс заняла 3-е место в короткой программе на Shanghai Trophy.

«Сегодняшний прокат получился не таким, каким планировался, но для начала сезона это нормально, я вполне довольна. У меня были некоторые трудности в подготовке, но сейчас моя цель – показать новые программы и насладиться ими.

Мне нравится пробовать разные стили в своей карьере. Я никогда раньше не каталась под джаз. Когда услышала эту музыку, почувствовала, что может получиться очень хорошая программа.

У меня возникали проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Иногда непросто провести хорошую тренировку, не имея какой-либо цели.

Из-за стресса я слегка сходила с ума. Но это нормально, и у каждого спортсмена такое бывает. Теперь я просто счастлива, что могу начать еще один сезон в своей карьере», – сказала бельгийская фигуристка.