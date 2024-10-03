Луна Хендрикс: «У меня были проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Из-за стресса я слегка сходила с ума»
Хендрикс заняла 3-е место в короткой программе на Shanghai Trophy.
«Сегодняшний прокат получился не таким, каким планировался, но для начала сезона это нормально, я вполне довольна. У меня были некоторые трудности в подготовке, но сейчас моя цель – показать новые программы и насладиться ими.
Мне нравится пробовать разные стили в своей карьере. Я никогда раньше не каталась под джаз. Когда услышала эту музыку, почувствовала, что может получиться очень хорошая программа.
У меня возникали проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Иногда непросто провести хорошую тренировку, не имея какой-либо цели.
Из-за стресса я слегка сходила с ума. Но это нормально, и у каждого спортсмена такое бывает. Теперь я просто счастлива, что могу начать еще один сезон в своей карьере», – сказала бельгийская фигуристка.
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