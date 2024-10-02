Медведева о съемках в сериале: «Такой опыт был. У меня было два съемочных дня»

Евгения Медведева рассказала о съемках в сериале.

– Я слышал, что ты снялась в сериале. Или это секрет?

– Я не знаю, можно ли это рассказывать, но да, такой опыт был.

Роль у меня была не то чтобы полноценная на весь сериал – такого от меня пока ждать не стоит, но пара серий... У меня было два съемочных дня, – сказала Медведева в подкасте Романа Костомарова «По душам».