Медведева о съемках в сериале: «Такой опыт был. У меня было два съемочных дня»
Евгения Медведева рассказала о съемках в сериале.
– Я слышал, что ты снялась в сериале. Или это секрет?
– Я не знаю, можно ли это рассказывать, но да, такой опыт был.
Роль у меня была не то чтобы полноценная на весь сериал – такого от меня пока ждать не стоит, но пара серий... У меня было два съемочных дня, – сказала Медведева в подкасте Романа Костомарова «По душам».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Rutube-канал Романа Костомарова
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