Гурген Варданян: «Думаю, что риска падения популярности фигурного катания в стране нет, потому что допуск до международных стартов обязательно будет»

Варданян считает, что фигурному катанию не грозит спад популярности в России.

«Конечно есть определенные трудности, с ними надо жить и бороться. Фигурное катание в России один из самых популярных видов спорта — это знают все!

Есть ли риск падения популярности вида спорта? Я думаю, что такого риска нет, потому что допуск до международных стартов обязательно произойдет.

ФФККР приложит все усилия, чтобы не было предпосылок к снижению популярности вида спорта в стране. Мы были, есть и будем популярными в России!» – рассказал заместитель генерального директора по развитию Федерации фигурного катания России (ФФКР) Гурген Варданян.