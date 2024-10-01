Гурген Варданян: «Думаю, что риска падения популярности фигурного катания в стране нет, потому что допуск до международных стартов обязательно будет»
Варданян считает, что фигурному катанию не грозит спад популярности в России.
«Конечно есть определенные трудности, с ними надо жить и бороться. Фигурное катание в России один из самых популярных видов спорта — это знают все!
Есть ли риск падения популярности вида спорта? Я думаю, что такого риска нет, потому что допуск до международных стартов обязательно произойдет.
ФФККР приложит все усилия, чтобы не было предпосылок к снижению популярности вида спорта в стране. Мы были, есть и будем популярными в России!» – рассказал заместитель генерального директора по развитию Федерации фигурного катания России (ФФКР) Гурген Варданян.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Metaratings
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