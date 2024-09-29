Тарасова о Трусовой: «Если бы у меня были такие данные, я бы обязательно продолжала, особенно сейчас. Если она этого не понимает, очень жаль»

Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова должна продолжить карьеру.

20 летняя Трусова , которая после свадьбы взяла фамилию Игнатова, является серебряным призером Олимпийских игр. Она не соревновалась с 2022 года, но перед новым сезоном участвовала в контрольных прокатах сборной России.

«У нее есть тренер – Евгений Плющенко. Лучше позвонить ему и узнать, как там Александра. Я к ним заезжала летом, видела, как она готовилась, как каталась. Она выглядела как человек, который восстанавливает свои прыжки. А как сейчас, я не знаю.

В любом случае вернуться к соревнованием за пять минут нельзя. Должно пройти время, надо войти в ритм. Большая работа. Если бы у меня были такие данные, как у Трусовой, я бы обязательно продолжала. Особенно сейчас. Если она этого не понимает, очень жаль», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго