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  • Тарасова о Трусовой: «Если бы у меня были такие данные, я бы обязательно продолжала, особенно сейчас. Если она этого не понимает, очень жаль»
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Тарасова о Трусовой: «Если бы у меня были такие данные, я бы обязательно продолжала, особенно сейчас. Если она этого не понимает, очень жаль»

Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова должна продолжить карьеру.

20 летняя Трусова, которая после свадьбы взяла фамилию Игнатова, является серебряным призером Олимпийских игр. Она не соревновалась с 2022 года, но перед новым сезоном участвовала в контрольных прокатах сборной России.

«У нее есть тренер – Евгений Плющенко. Лучше позвонить ему и узнать, как там Александра. Я к ним заезжала летом, видела, как она готовилась, как каталась. Она выглядела как человек, который восстанавливает свои прыжки. А как сейчас, я не знаю.

В любом случае вернуться к соревнованием за пять минут нельзя. Должно пройти время, надо войти в ритм. Большая работа. Если бы у меня были такие данные, как у Трусовой, я бы обязательно продолжала. Особенно сейчас. Если она этого не понимает, очень жаль», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

А что, если Трусова – новая Туктамышева? У нее есть все, чтобы вернуться надолго

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТатьяна Тарасова
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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